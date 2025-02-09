كتب - محمد القرش:

شهدت المباريات التي أقيمت يوم السبت الموافق 8 فبراير، العديد من الأهداف والإثارة في عدد من الدوريات الـ5 الكبرى.

وتعادل ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو في الجولة 23 من منافسات الدوري الإسباني، بينما مانشستر سيتي على نظيره ليتون أورينت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

نتائج مباريات السبت 8 فبراير

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد أتلتيكو - (1-1)

فياريال ضد لاس بالماس - (2-1)

جيرونا ضد أتلتيك بلباو - (0-3)

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس - (3-2)

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت - (2-1)

إبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي - (4-1)

بورنموث ضد إيفرتون - (2-0)

بيرنلي ضد ساوثهامبتون - (1-0)

ستوك سيتي ضد كارديف سيتي - (3-3)- (2-4 ركلات ترجيح)

نيوكاسل ضد بيرمنجهام - (3-2)

برايتون ضد تشيلسي - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت - (1-2)

هوفنهايم ضد يونيون برلين - (0-4)

ماينز ضد أوجسبورج - (0-0)

فولفسبورج ضد بايرن ليفركوزن - (0-0)

مونشنجلادباخ ضد فرانكفورت - (1-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

المصري ضد الاتحاد السكندري - (2-1)

البنك الأهلي ضد رد - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد هيلاس فيرونا - (5-1)

ميلان ضد إمبولي - (2-0)

تورينو ضد جنوى - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد لانس - (2-0)

ليل ضد لوهافر - (1-2)

ستاد رين ضد سانت إيتيان - (2-0)