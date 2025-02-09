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"نفسه بس مفيش فلوس".. خالد الغندور يكشف مفاجأة قبل مباراة الأهلي والزمالك

12:24 ص الأحد 09 فبراير 2025

خالد الغندور

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كتب ـ محمد الميموني:

كشف الإعلامى واللاعب السابق للزمالك، خالد الغندور، مفاجأة قبل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه المذاع على قناة المحور: "الزمالك نفسه يجيب حكام أجانب لماتش القمة زي ما الأهلي طلب، لكن مفيش فلوس في النادي".

وأضاف الغندور: "الماتش الواحد يكلف النادي 50 ألف دولار يعني حوالي اتنين مليون ونصف للحكام الأجانب".

واختتم لاعب الزمالك السابق:"إنما طاقم الحكام المصري مش غالي زي الأجانب نهائي، طاقم الحكام المصريين بياخدو 50 ألف جنيه مصري".

ومن المقرر أن تقام القمة المصرية يوم السبت الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

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