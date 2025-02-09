طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي وموعد مشاركته في المباريات

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها لاعب الفريق الجديد أشرف بن شرقي، المنضم إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جاب الله في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "أشرف بن شرقي كان يعاني من شد في العضلة الأمامية، علاجها يحتاج إلى 10 أيام، يعاني من هذه الإصابة منذ تواجده في الريان، اللاعب يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق وسيكون جاهز للمشاركة في المباريات بنهاية الأسبوع الحالي".

وأضاف: "كل ما يتردد بشأن تجدد إصابة أشرف بن شرقي، ليس له أي أساس من الصحة، اللاعب سيكون جاهز للمشاركة في مباراة الزمالك في الدوري يوم 22 من الشهر الجاري".

وكان النادي الأهلي، أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تعاقده مع اللاعب المغربي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريق الريان القطري.

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