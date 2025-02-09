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مصدر يكشف تفاصيل جلسة وكيل أكرم توفيق للبقاء في الأهلي

12:08 ص الأحد 09 فبراير 2025
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    أكرم توفيق ونجله (2)
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    أكرم توفيق وسمير محمد
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
  • عرض 21 صورة
    أكرم توفيق ونجله
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    أكرم توفيق ونجله
  • عرض 21 صورة
    أكرم توفيق ونجله
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    أكرم توفيق ونجله
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    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق لاعب الأهلي
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    أكرم توفيق وعم حارس
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    أكرم توفيق وزوجته
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    أكرم توفيق يقرأ القرآن
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    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل الخاصة بتواصل نادي شوقي وكيل أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي، لتجديد عقد اللاعب مع النادي، على الرغم من توقيعه على عقود انتقاله إلى الشمال القطري، بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نادر شوقي تواصل مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، حول إمكانية تجديد عقد أكرم توفيق مع الفريق، مع وجود زيادة في عقده ليحصل على 13 مليون في الموسم".

وأضاف المصدر: "لم يصدر أي رد من النادي الأهلي، على وكيل اللاعب بشأن إمكانية تجديد تعاقده، لكن لم يتم عقد جلسة حتى الآن".

عقد أكرم توفيق مع الأهلي

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ27 عاما مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، حول توقيع اللاعب بشكل رسمي عقود انتقاله إلى فريق الشمال القطري، عقب نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وشارك توفيق مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 20 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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