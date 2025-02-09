"تعرض للسخرية".. لاعب الزمالك السابق يكشف سبب مشكلة ميشالاك

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن أزمة محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كونراد ميشالاك، خلال الفترة الماضية.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه "استاد المحور" إن ميشالاك تقدم بأنذار ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الحالي، تحديدا أنه لم يحصل على 25٪؜ من قيمة العقد مثل باقي اللاعبين.

وأكد الغندور أن ميشالاك عاد للتدريبات الجماعية بعد الاستقرار على عدم فسخ العقد، واللاعب مستمر بشكل طبيعي خلال موسم 2024/25 الحالي.

وأوضح اللاعب السابق للزمالك أن الجناح البولندي تعرض للسخرية من مدربه السويسري كريستيان جروس، مما أثر على نفسيته خلال الفترة الأخيرة.

وعرض مسؤولو الزمالك على ميشالاك، قطع إعارته وحصوله على 350 ألف دولار، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على 750 ألف دولار، قيمة مستحقاته كاملة.