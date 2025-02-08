كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي المصري البورسعيدي اليوم السبت، التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب مصطفى أبو الخير، لاعب فريق شباب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة انتقال حر.

وفسخ اللاعب صاحب الـ21 عاما تعاقد مع النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للحصول على فرصة في المشاركة بشكل أكبر، قبل أن ينتقل إلى المصري البورسعيدي.

ويعد أبو الخير ثالث لاعب ينتقل في صفقة انتقال حر من النادي الأهلي إلى المصري البورسعيدي، منذ مجزرة بورسعيد في عام 2012، التي توفي على إثرها 74 من جماهير النادي الأهلي، الذين تواجدوا في المدرجات لدعم الفريق.

لاعبين انضموا إلى المصري البورسعيدي بعد انتهاء تعاقدهم مع الأهلي منذ 2012

محمد حمدي عام 2016

وفي عام 2016، انتقل اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر إلى النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر إلى المصري البورسعيدي، بعد انتهاء تعاقده مع المارد.

واستمر حمدي في صفوف فريق المصري لمدة موسمين، شارك خلالهم في 81 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 9 تمريرات حاسمة مع الفريق.

ولم يظهر حمدي بشكل كبير مع النادي الأهلي، حيث اكتفى بالمشاركة في ثلاثة مباريات فقط مع الفريق، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف، قبل رحيله عن صفوف الفريق، في عام 2016.

صلاح محسن يناير 2024

وكان صلاح محسن ثاني لاعب ينتقل إلى النادي المصري البورسعيدي، في صفقة انتقال حر منذ عام 2012، حيث انتقل اللاعب في يناير 2024، إلى النادي المصري، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.

ولعب محسن منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2024 حتى الآن، في 41 مباراة نجح خلالهم، في تسجيل 9 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة، في المقابل شارك اللاعب مع الأهلي قبل رحيله في 100 مباراة، سجل خلالهم 18 هدفًا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

مصطفى أبو الخير يناير 2025

وبالعودة إلى أرقام مصطفى أبو الخير مع النادي الأهلي، فإننا نجد أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة، خلال الموسم الحالي رفقة الفريق.

ومنذ تصعيد أبو الخير إلى الفريق الأول بالأهلي، في سبتمبر من عام 2023، لم يشارك سوى في ثلاثة مباريات فقط، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف في هذه الفترة.

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