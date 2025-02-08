لاعب الإسماعيلي يرد على ادعاء ناصر ماهر بـ "سب أهله"

5 صور من احتفال أكرم توفيق بعيد ميلاد نجله

"بعد حادثة بورسعيد.. كيف انتقل 3 لاعبين من الأهلي إلى المصري؟

كتب - محمد القرش:

رد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، محمد نصر، على إدعاء لاعب الزمالك ناصر ماهر بـ "سب أهله".

وكتب محمد نصر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "ناس كتير بتكلمني علشان اتكلم في اللي حصل امبارح مع لاعب الزمالك".

وأضاف: "أنا في الحقيقة مش من عادتي اني بتكلم، بس نظرا لما كتبه لاعب الزمالك على حسابه فحبيت ارد علشان بلعب في نادي كبير".

وأوضح: "طبيعي لما فرقتي تكون خسرانه وأنا متحمس اجيب الكرة علشان الوقت ميضيعش، ولاعب الزمالك يستفزني ويشتمني بامي فاطبیعی رد فعلى يكون كدا زي ماكل الناس شافت".

واختتم: "تفاجئت انه بيقول أني شتمته، وأنا أقسم بالله اللي اتشتمت بألفاظ صعبة جدا وربنا شاهد عليا".

يُذكر أن الزمالك فاز على الدراويش بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

للإطلاع على حديث ناصر ماهر عن الواقعة.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

نادي المصري يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي رسميا

مفاجأة في المراكز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز