مفاجأة في المراكز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز اليوم السبت، بمباراة البنك الأهلي وزد على ملعب استاد المقاولون العرب.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف، بينما يحتل الأهلي الوصافة برصيد 26 نقطة.

وشهدت جدول الترتيب تواجد فريق حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري الممتاز على عكس المتوقع، حيث يمتلك 18 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1.بيراميدز- 27 نقطة

2.الأهلي - 26 نقطة

3.الزمالك - 23 نقطة

4.المصري - 22 نقطة

5.سيراميكا كليوباترا - 19 نقطة

6.حرس الحدود - 18 نقطة

7.فاركو - 18 نقطة

8.البنك الأهلي - 18 نقطة

9.بتروجيت - 17 نقطة

10.طلائع الجيش - 16 نقطة

11.زد - 15 نقطة

12.الاتحاد السكندري - 14 نقطة

13.سموحة - 14 نقطة

14.الإسماعيلي - 12 نقطة

15.غزل المحلة - 11 نقطة

16.إنبي - 7 نقاط

17.الجونة - 7 نقاط

18.مودرن سبورت - 7 نقاط

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