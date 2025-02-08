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15 صورة ترصد مران الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري

10:22 م السبت 08 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (11)
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كتب ـ محمد الميموني:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات اليوم السبت، استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره فاركو يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 4 عصراً، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة

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مران الزمالك الزمالك فاركو الدوري المصري
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