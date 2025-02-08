5 صور من احتفال أكرم توفيق بعيد ميلاد نجله

كتب - يوسف محمد:

احتفل لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر أكرم توفيق اليوم السبت 8 فبراير الجاري، بعيد ميلاد نجله.

ونشر توفيق عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة نجله، كتب عليها: "كل سنه وانت طيب يا حبيب قلب أبوك، حتة من قلب أبوك ربنا يحفظك ليا، يباركلي فيك أنت وسميرة وأشوفكو أحسن الناس يارب".

عقد أكرم توفيق مع الأهلي

واقترب اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، من الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، متجها إلى فريق الشمال القطري القطري، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر.

وينتهي عقد توفيق مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق في الفترة الحالية.

وشارك توفيق مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 20 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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