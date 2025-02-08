يحمل جنسية إسبانية.. من هو صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك الجديد؟

5 صور من احتفال أكرم توفيق بعيد ميلاد نجله

كتب - محمد القرش:

تعاقد نادي الزمالك مع المدافع المغربي، صلاح الدين مصدق، لمدة 3 سنوات ونصف قادما من نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من هو صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك؟

ويمتلك اللاعب صاحب الـ 26 عاما الجنسيتين المغربية والإسبانية، حيث ولد في يوم 23 مارس من عام 1998.

وسبق للاعب المغربي أن لعب لسبع أندية، من بينهم: الرشاد البرنوصي وحسنية أغادير ونهضة الزمامرة المغربي.

وشارك المدافع في 100 لقاء خلال مسيرته مع الأندية "6.467 دقيقة"، ساهم خلالهم في 4 أهداف (سجل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين).

وخلال موسم 2024/2025 الجاري، سجل هدفين وحصل على 3 بطاقات صفراء خلال 17 مباراة "1.443 دقيقة".

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب صاحب الـ 1.87 سنتيميتر "450 ألف يورو".

صفقات الزمالك

وكان قد تعاقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة، حسين لبيب، مع محمود جهاد لاعب خط وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اقرأ أيضًا:

"نهائي السوبر والشهداء".. 8 صور لأبرز لقطات تقدم صلاح مصدق لاعبا في الزمالك

نادي المصري يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي رسميا