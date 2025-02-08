التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة زد والبنك الأهلي في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهن نتيجة مباراة زد أمام فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقدم فريق زد بهدف اللاعب شادي حسين في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، قبل أن يحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل في الدقيقة الـ 4+90.

وبهذه النتيجة رفع فريق البنك الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 18 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، فيما رفع فريق زد رصيده إلى النقطة رقم 15 في المركز الـ11 ببطولة الدوري المصري.