نادي المصري يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي رسميا

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أعلن النادي المصري التعاقد مع لاعب الأهلي، مصطفى أبو الخير، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري على منصة "فيسبوك": "‎النسور الخضُر تعزز صفوفها بموهبة استثنائية ‎مرحبًا بــ مصطفى أبو الخير".

وكان قد قرر النادي الاهلي تصعيد اللاعب صاحب الـ 21 عاما في موسم 2023/24، عقب تألقه مع فريق تحت 21 سنة.

الجدير بالذكر أن مصطفى وّلد في يوم 1 يناير من عام 2004، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية 50 ألف يورو.

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