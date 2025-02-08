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يحمل جنسية إسبانية.. من هو صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك الجديد؟

كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة، حسين لبيب، التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع صلاح الدين مصدق على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميا لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ويأتي التعاقد مع المدافع في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء ذلك التعاقد، بعد ضم الزمالك لمحمود جهاد لاعب خط وسط فاركو، وأحمد حسام مدافع الجونة.

وفي سياق متصل، يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر بيراميدز.

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