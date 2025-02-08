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"شتمني بأهلي".. ناصر ماهر يعلق على واقعة اعتدائه في مباراة الإسماعيلي

07:28 م السبت 08 فبراير 2025
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    ناصر ماهر
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    ناصر ماهر لاعب الزمالك
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    ناصر ماهر
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كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ناصر ماهر، على واقعة طرده من مباراة الإسماعيلي بعد 22 دقيقة فقط من مشاركته كبديل.

كتب ناصر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي "إنستجرام": "أولاً في البدايه انا بعتذر عن أي خطأ صدر مني، وأي حد زعل مني وده كان رد فعل سريع مني بسبب شتيمة اللاعب الأهلي".

وأضاف: "متقبل العقوبة وده شئ طبيعي وآسف جدا لجماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الإسماعيلي على المشهد الغير لائق والمنظومه بالكامل، واتمنى قبول اعتذاري".

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على نظيره الإسماعيلي بثنائية دون رد أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ستوري ناصر ماهر

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