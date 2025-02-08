المصري يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

فاز المصري البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندري اليوم السبت، من ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري بنتيجة 1 ـ 0 في ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وجاء الهدف الأول لصالح المصري البورسعيدي بقدم اللاعب كريم بامبو في الدقيقة الـ 20 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم نفس اللاعب في الدقيقة 71، ثم سجل يوسف أسامة هدف تقليص الفارق للاتحاد في الدقيقة 90+6.

يذكر أن المصري البورسعيدي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.