الأهلي يتجه لإضافة عنصر جديد بالجهاز الفني لكولر

"أخطاء فجة".. الأهلي يوجه استفساراً رسميًا لاتحاد الكرة وطلبًا بخصوص مباراة

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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن وجود رغبة لدى إدارة النادي الأهلي بإضافة عضو للجهاز الفني لفريق كرة القدم بها بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن النادي الأهلي قد يعلن خلال ساعات أو أيام قليلة تعيين مدير كرة للفريق الأول.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في سبتمبر الماضي تعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للنادي بالإضافة إلى حصوله على اختصاصات مدير الكرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم ترشيح أكثر من اسم لتولي مهمة مدير الكرة بالنادي الأهلي لعل أبرزهم وائل جمعة ومحمد شوقي.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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