"كشف المؤامرة بالمستندات".. مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

كتبت-هند عواد:

أعلن مرتضى منصور في بيان رسمي، عقد مؤتمرا صحفيا، في الخامسة مساء غدا الأحد 9 فبراير، للكشف بالمستندات كواليس رحيله عن القلعة البيضاء.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعقد المستشار مرتضى منصور غدا الأحد 9 فبراير الساعة 5 عقب صلاة المغرب إن شاء الله مؤتمره الصحفي الثاني في مكتبه 41 شارع أحمد عرابي ليكشف بالمستندات مؤامرة المسؤول الكبير ومساعديه في الخلاص مني".

وأضاف: "أمنحهم غدا فرصة أخيرة أدعو فيها لجنة العار واللجنة التي تشرف على لجنة واللجنة التي تشرف على اللجنتين بحضور المؤتمر الصحفي غدا، ومعهم مستنداتهم لكي يحرجوني ويكشفوني أمام الرأي العام".

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