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الزمالك يقيد صفقته الجديد بدلا من محترف الفريق

04:09 م السبت 08 فبراير 2025
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (5)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (4)
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (7)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (3)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (2)
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (6)
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (8)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (1)
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (4)
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (1)
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (5)
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    اللاعب أحمد الجفالي
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (3)
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (2)
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    أحمد الجفالي
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كتب-محمد خيري:

أضاف الزمالك اسم أحد صفقاته الجديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، في قائمة الفريق المحلية، قبل ساعات من غلق القيد.

وأعلن نادي الاتحاد المصري لكرة القدم، غلق باب القيد المحلي في السابعة مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025، على أن يستمر العمل في إدارة شئون اللاعبين حتى منتصف الليل، لاستخراج كارنيهات اللاعبين الجدد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "قام نادي الزمالك بقيد التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد، بدلا من مواطنه حمزة المثلوثي الذي تم رفع اسمه، بسبب الإصابة الطويلة".

وتعرض حمزة المثلوثي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الزمالك ومودرن سبورت، التي أقيمت بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وخضع اللاعب لجراحة ناجحة في الركبة، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

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