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هل رفع الزمالك اسم كونراد ميشالاك من قائمة المحلية؟.. مصدر يجيب

03:31 م السبت 08 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 2
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    البولندي كونراد ميشالاك 4
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    البولندي كونراد ميشالاك 8
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    كونراد ميشالاك
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    كونراد ميشالاك يصل إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك
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كتب-محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، حقيقة رفع اسم البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك، من قائمة الفريق المحلية، قبل ساعات من غلق باب القيد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غلق باب القيد الشتوي، في السابعة مساء اليوم السبت 8 نوفمبر 2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حتى الآن لم يتم رفع اسم كونراد ميشالاك من قائمة الزمالك، في ظل عدم وجود البديل، ولجنة الكرة لا تريد افتعال أزمة من دون داعي".

وتعاقد الزمالك مع ميشالاك في سبتمبر الماضي، من نادي أحد على سبيل الإعارة، وأراد الزمالك فسخ التعاقد معه، إلا أنه رفض وطلب الحصول على مستحقاته كاملة.

وقال سيرهات ألتينسي وكيل ميشالاك في تصريحات سابقة عبر قناة المحور: "الزمالك ما زال يماطل في منح ميشالاك مستحقاته المالية، واللاعب مستمر حتى الحصول عليها كاملة، والعقد الثلاثي الموقع بين ميشالاك وأحد والزمالك يمنع الأخير من قطع الإعارة دون موافقة اللاعب".

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