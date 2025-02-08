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لحسم 3 ملفات.. لجنة الكرة بالنادي الأهلي تعقد اجتماعا خلال ساعات

02:59 م السبت 08 فبراير 2025

النادي الأهلي

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كتب-مصراوي:

تعقد لجنة الكرة في النادي الأهلي، اجتماعا خلال الساعات المقبلة، لحسم 3 ملفات، أبرزها القيد الأفريقي الذي يتبقى فيه 7 أماكن شاغرة، ويغلق مع نهاية الشهر الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "يتم مناقشة الأماكن المتبقية في قائمة الأهلي خلال الاجتماع، وسيتم قيد أشرف بن شرقي وجارديشار ومصطفي العش وأحمد رضا وعلي معلول".

وأضاف: "هكذا يتبقى مقعدين والأقرب أن ينضم حمزة عبد الكريم وهناك مفاضلة ما بين بلال عطية ومحمد رأفت ثنائي فريق الشباب، كما يتم مناقشة تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي خلال الاجتماع".

واختتم المصدر: "وسيتم النظر إلى موقف المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية، والملف الثالث الذي سيتم مناقشته الهيكلة الإدارية للفريق الأول وعلى رأسها تعيين مدير التعاقدات والاسكاوتنج والكرة".

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