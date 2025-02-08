قبل ساعات من غلق القيد.. ماذا قدم الأهلي والزمالك حتى الآن؟

كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على غلق باب القيد المحلي في الدوري المصري، ليسدل الستار عن فترة الانتقالات الشتوية.

موعد غلق القيد الشتوي في مصر

تغلق إدارة شئون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد الشتوي لموسم 2024-2025، في السابعة مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025، ولكن يستمر العمل في إدارة شؤون اللاعبين حتى الثانية عشر منتصف الليل، وذلك لاستخراج كارنيهات اللاعبين الجدد.

ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية؟

أبرم الأهلي 4 صفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إذ أنه تعاقد مع السلوفيني نيجك جراديشار وأحمد رضا والمغربي أشرف بن شرقي.

وشهدت الانتقالات الشتوية، استعارة الأهلي لمصطفى العش لاعب نادي زد، وذلك حتى نهاية الموسم، كما أعلن ضم محمود حسن تريزيجيه من طرابزون سبور التركي، لكنه سينضم إلى الفريق مع بداية الموسم المقبل.

ماذا قدم الزمالك في الانتقالات الشتوية؟

لم يعلن الزمالك التعاقد بشكل رسمي، سوى مع صفقتين خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وهما أحمد حسام مدافع الجونة، محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إنهاء الزمالك اتفاقه مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، والتونسي أحمد الجفالي.

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