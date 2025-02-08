كتب ـ رمضان حسن.

أعلن النادي الأهلي إرساله استفساراً وطلبًا رسميًا لاتحاد الكرة بخصوص لجنة الحكام ومباراته في الدور يأمام الزمالك.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أنه أرسل لاتحاد الكرة خطابًا للاستفسار عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت في نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة ـ بحسب نص البيان ـ.

الأهلي يطالب بحكام أجانب لمباراة الزمالك

وطالب النادي الأهلي عبر البيان ذاته إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية، كما طالب اتحاد الكرة بسرعة وفاء ما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

مباريات الأهلي والزمالك قبل القمة

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين قبل مواجهة الزمالك؛ إذ سيستضيف نظيره غزل المحلة مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير على أن يحل ضيفاً يوم الأحد 16 من الشهر ذاته على نظيره الإسماعيلي.

وينتظر الزمالك على الجانب الآخر مواجهتين أمام فاركو يوم الثلاثاء 11 فبراير بالجولة 13 وبتروجت يوم الأحد 16 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة 14.

ترتيب الأهلي والزمالك بالدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل مباراة القمة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

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