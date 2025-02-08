هل حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي هو "طفل زكي شان"؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الشاب ظهر لدقائق معدودة بمباراة الأهلي الأخيرة بالدوري أمام نظيره بتروجت ولكنه خطف الأنظار.

وهو الظهور الأول للاعب صاحب الـ 17 عاماً الذي ينشط في مركز المهاجم بقميص الأهلي في الدوري بالموسم الجاري 24/25.

هل حمزة عبدالكريم هو طفل فيلم زكي شان؟

حمزة عبدالكريم خطف الأنظار بخلاف مشاركته الأولى رسميًا مع الأهلي للشبه الذي يجمعه بالطفل الذي ظهر في فيلم زكي شان الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي.

الكثير ذهب إلى أن حمزة عبدالكريم هو الطفل ذاته الذي ظهر رفقة الفنان أحمد حلمي ولكن هذا ليس صحيحًا؛ إذ أن لاعب الأهلي قد وُلد في عام 2008 وفيلم زكي شان قد تم عرضه في عام 2005 ـ قبل 3 أعوام من ميلاد مهاجم الأهلي الشاب ـ.

ولكن الطفل الذي ظهر رفقة أحمد حلمي بفيلم زكي شان هو الفنان نهاد نور الذي وُلد في عام 1997 ـ يبلغ من العمر 27 عاماً؛ إذ تعد مسلسل "ضل راحل" الذي قام ببطولة الفنان ياسر جلال في عام 2021 هو آخر أعماله.

من هو حمزة عبد الكريم؟

حمزة عبد الكريم انضم للنادي الأهلي في عام 2020 بعد اجتيازه الاختبارات التي أقيمت بفرع النادي بمدينة نصر واختاره حينها المدرب أسامة ذكي.

وتألق اللاعب صاحب الـ 17 عاماً مؤخرًا مع منتخب مصر ببطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين التي استضافتها الجزائر وتوّجت بها مصر.

وسجل حمزة عبد الكريم 3 أهداف خلال البطولة 3 أهداف التي حصد على جائزة أفضل لاعب بها عامة بجانب حصوله على جائزة أفضل لاعب بمباراتين خلال منافساتها.

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