كتب ـ أحمد عبد الباسط

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الساعة التي سيتم عندها غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 وقيد اللاعبين.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن إدارة شئون اللاعبين ستغلق باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية في تمام السابعة مساء اليوم السبت ، علي أن تستمر إدارة شئون اللاعبين في العمل حتي الثانية عشر منتصف الليل لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم .

وأوضح مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، أنهم ألغوا كافة الإجازات بما فيها الإجازات الأسبوعية طيلة فترة القيد الشتوي في إدارات شئون اللاعبين والمالية؛ تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير 2025 بدلاً من نهاية شهر يناير.

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