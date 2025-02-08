محمد عبدالمنعم بقائمة نيس لمواجهة لانس بالدوري الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق نيس، فرانك هايس، القائمة التي سيخوض بها مباراة لانس بالدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس ولانس بالدوري الفرنسي

ويستضيف فريق نيس نظيره لانس عند السادس من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة التي أعلنها المدرب فرانك هايس تواجد المدافع المصري الدولي محمد عبد المنعم في ظهور هو العاشر على التوالي بمختلف المسابقات بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

أرقام محمد عبد المنعم مع نيس

محمد عبدالمنعم شارك مع فريق نيس خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 14 مباراة بمختلف المسابقات حصل خلاها على بطاقتين صفراويتين وخاض 1147 دقيقة.

ترتيب نيس ولانس بالدوري الفرنسي

ويحتل فريق نيس قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن نظيره لانس صاحب المركز السادس.

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