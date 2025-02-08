نصيحة مصطفى محمد.. من هو أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة؟

كتبت-هند عواد:

بات الزمالك قريبا من حسم ثالث صفقاته خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع أحمد الجفالي الجناح الأيسر في نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، أنهى الزمالك اتفاقه مع اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 750 ألف يورو.

أحمد الجفالي صاحب الـ21 عاما، ولد يوم 2 أكتوبر 2003، ويحمل الجنسيتين التونسية والألمانية.

أرقام أحمد الجفالي مع الاتحاد المنستيري

لعب أحمد الجفالي 14 مباراة مع الاتحاد المنستيري، خلال الموسم الحالي، وساهم بـ5 أهداف، سجل 3 أهداف وصنع اثنين آخرين، وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

وفي المجمل، لعب أحمد الجفالي 44 مباراة مع الاتحاد المنستيري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين، وتلقى 3 بطاقات صفراوات.

الأندية التي لعب لها أحمد الجفالي

بدأ أحمد الجفالي مسيرته في الترجي التونسي الرياضي، ضمن فريق تحت 19 عاما، وفي نوفمبر 2021 انتقل إلى جالطة سراي التركي ولعب مع الفريق تحت 19 عاما، واستمر معهم حتى أغسطس 2022، قبل أن ينضم إلى الاتحاد المنستيري.

وخلال فترته مع جالطة سراي، لعب معهم 27 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين آخرين، إجمالي 7 مساهمات تهديفية مع الفريق.

نصيحة مصطفى محمد

خلال الفترة التي لعب أحمد الجفالي فيها لجالطة سراي، جمعته صورة مع المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي.

وكان مصطفى محمد سببا في رحيل اللاعب عن جالطة سراي، إذ أنه قال في تصريحات صحفية: "هناك العديد من الناس نصحوني بخوض تجربة احترافية أخرى، إذ لم أحظَ بفرصة اللعب مع الفريق الأول هنا، على الرغم من تألقي مع فريق تحت 19 عاماً وتسجيلي للعديد من الأهداف وتقديم عدة تمريرات حاسمة، ومن بين هؤلاء النجم المصري، محمد، الذي يرى أنه من الأجدر لي البحث عن فرصة في مدارس تكوين أخرى في أوروبا أو الاحتراف في الملاعب الخليجية".

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