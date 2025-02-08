"انسوا".. عصام الحضري يثير الجدل بشأن تفوقه على كريستيانو رونالدو

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كتبت-هند عواد:

أثار عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجدل عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تحقيقه للرقم القياسي، كأكبر اللاعبين تسجيلا للأهداف.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي صاحب الـ40 عاما، سجل هدفا في فوز فريقه على الفيحاء، مساء أمس بالدوري السعودي، وانتشرت إحصائيات بعد المباراة تشير إلى أن رونالدو أصبح أكبر اللاعبين سنا تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي.

ورد عصام الحضري على هذه الإحصائية، وشارك منشورا، كُتب فيه: "كريستيانو رونالدو لا يعد أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري السعودي، إذ يحتل المرتبة الثالثة بعدما سجل هدفا بعمر الـ 40 عاما ويومين".

وأضاف: "يتفوق على رونالدو الأسطورة المصرية عصام الحضري، الذي سجل هدفًا في دوري المحترفين السعودي وذلك في موسم 2017-2018 بعمر 44 عاما و10 أشهر و25 يوما، وفي المركز الثاني، الظهير الأيسر السعودي حسين عبد الغني، الذي سجل هدفًا وهو يبلغ من العمر 41 عامًا و9 أشهر و18 يوما".



وعلق عصام الحضري أسطورة منتخب مصر، على هذه الإحصائية، وكتب: "انسوا"، مستخدما رمز تعبيري يضحك.

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