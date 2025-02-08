"لن ننساكم".. محمد أبو تريكة يحيي ذكرى شهداء الزمالك
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كتبت-هند عواد:
أحيا محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى جماهير الزمالك، الذين رحلوا قبل 10 سنوات في 8 فبراير 2015.
ونشر محمد أبو تريكة صورة لجماهير الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "لن ننساكم".
وحرصت جماهير الزمالك على إحياء ذكرى جماهير النادي، خلال مباراة الفريق ضد الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس، ورفعوا لافتات كتب عليها: "عشرون رمز الوفاء، نحتسبهم من الشهداء".
جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الإسماعيلي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.
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