مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
16:00

المصري

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليتون أورينت

- -
14:15

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"لن ننساكم".. محمد أبو تريكة يحيي ذكرى شهداء الزمالك

11:46 ص السبت 08 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي (4)
  • عرض 9 صورة
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والاسماعيلي (10)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والاسماعيلي (8)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والاسماعيلي (13)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والاسماعيلي (12)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والاسماعيلي (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أحيا محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى جماهير الزمالك، الذين رحلوا قبل 10 سنوات في 8 فبراير 2015.

ونشر محمد أبو تريكة صورة لجماهير الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "لن ننساكم".

وحرصت جماهير الزمالك على إحياء ذكرى جماهير النادي، خلال مباراة الفريق ضد الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس، ورفعوا لافتات كتب عليها: "عشرون رمز الوفاء، نحتسبهم من الشهداء".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الإسماعيلي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

"برشلونة مهتم بأحدهم".. 5 لاعبين في ناشئين الأهلي ينتظرهم مستقبل واعد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة الأهلي شهداء الزمالك ذكرى شهداء الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان