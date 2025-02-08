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من دون أخطاء.. ماذا قدم نبيل عماد دونجا ضد الإسماعيلي؟

11:44 ص السبت 08 فبراير 2025
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    دونجا ر4
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    دونجا يحتفل بالعام الجديد
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 8 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 8 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
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كتبت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على الإسماعيلي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، هدف تأكيد فوز الأبيض على الدراويش، بتسديد من خارج منطقة الجزاء.

ووفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، حصل دونجا على أعلى تقييم في المباراة 8/10، وجاءت أرقام اللاعب في المباراة كالآتي:

لعب 90 دقيقة

سجل هدفا

التمريرات الصحيحة 47/55 (85%)

الكرات الطويلة 5/7

التسديد على المرمى 1

التسديد خارج المرمى 1

0 أخطاء

الفوز بالالتحامات الأرضية 5/7

الفوز بالالتحامات الهوائية 1/2

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نبيل عماد دونجا الإسماعيلي دونجا الزمالك
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