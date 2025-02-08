"استفزاز وخطأ العباقرة".. المعلق أحمد الطيب يتحدث عن طرد ناصر ماهر

كتبت-هند عواد:

علق أحمد الطيب معلق قنوات الكأس القطرية، على طرد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خطأ العباقرة المحترمين بألف، أحد أفضل 3 لاعبين في التاريخ، زيدان الفرنسي تم طرده في نهائي كأس العالم لاعتدائه على مدافع إيطاليا (ماتيراتزى)، واتضح أن السبب هو تم سب زيدان بأخته من المدافع الإيطالي داخل المباراة، فكان الاعتداء والطرد رغم أن زيدان لاعب كبير وناضج والحدث عظيم".

وأضاف: "لكنه أخطأ واستحق الطرد، لكنه بقى أسطورة وسيبقى حدث. لناصر ماهر أحد أفضل 3 مواهب مصرية، استفزاز وجاء رد الفعل بالرد، بشكل لا يليق أبداً، لكنه يحدث، الخطأ كبير ورد الفعل كبير لكن مهم أن يتفهم الجمهور، وأبعاد ما يحدث داخل الملعب، يعاتب نعم لكن مهم أن نلتمس الأعذار".

واختتم: "عندما يخطئ العباقرة المحترمين، فاعرف أن الخطأ الذي ارتكب ضده كبير، ليس مبرر مني لما حدث، لكنه ربط بين انفعال العباقرة، زيدان على مستوى العالم وناصر ماهر على مستوى مصر، كلاهما عبقري فرز أول".

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