من هو كاليب زادي سيري صفقة الزمالك المحتملة؟

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ارتبط اسم الزمالك بالدخول في مفاوضات مع الجناح الإيفواري بصفوف نادي فويفودينا الصربي كاليب زادي سيري.

وهو الأمر الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما نشر اللاعب صورًا له بخاصية Storyعبر حسابه الشخصي بمنصة انستجرام مدونًا ZSC وهو ما جعل البعض يذهب إلى كونه الصور إعلانًا من اللاعب عن الصفقة ولكن اتضح أن اللاعب يذيل كل صوره بـZSC الحروف الأولى من اسمه.

وأكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، اهتمامهم بالتعاقد مع الجناح الأيسر صاحب الـ25 عاماً خلال الانتقالات الشتوية الجارية ولكن لم تُحسم الصفقة بعد.

من هو كاليب زادي سيري؟

وبدأ الإيفواري مسيرته الكروية في أكاديمية سيتي سبور دو ماركوري في العاصمة أبيدجان قبل أن يجذب أنظار نادي أجاكسيو الفرنسي وهو في عامه الـ 19.

وكانت بداية مشوار كاليب زادي سيري الاحترافي عبر الفريق الرديف بنادي أجاكسيو قبل أن يرحل في الموسم التالي لارتداء قميص نادي ستاد ماليرب كان الفرنسي.

وظلّ اللاعب الإيفواري بقميص ستاد ماليرب كان، حتى الانتقالات الصيفية لموسم 2023/2024 حين انضم لصفوف فويفودينا الصربي.

أرقام كاليب زادي سيري

الجناح الإيفواري شارك خلال الموسم الجاري 24/25 بـ 27 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف خلال 2282 دقيقة لعب.

وشارك اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 1.8 مليون يورو خلال مسيرته الاحترافية بـ 192 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 28 هدفًا خلال 11855 دقيقة لعب حصل خلالها على 5 بطاقات صفراء.

صفقات الزمالك

الزمالك كان قد أعلن خلال الانتقالات الشتوية الجارية التعاقد مع لاعب خط الوسط محمود جهاد قادمًا من صفوف نادي فاركو ومدافع الجونة أحمد حسام.

ومن المقرر أن يغلق باب القيد بفترة الانتقالات الشتوية الجارية بمصر مع نهاية اليوم السبت الموافق 8 فبراير.