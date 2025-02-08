"برشلونة مهتم بأحدهم".. 5 لاعبين في ناشئين الأهلي ينتظرهم مستقبل واعد

كتب - يوسف محمد:

في الغالب يكون قطاع الناشئين لأي نادي سواء داخل مصر أو خارجها، بمثابة منجم للمواهب، التي تستطيع حمل شعار الفريق الأول للنادي، في حال النجاح في إفراز وإخراج مجموعة مميزة من اللاعبين قادرة على تقديم مستويات مميزة مع الفريق.

وتطالب الجماهير في مختلف الأندية المصرية، بشكل دائم ومستمر إلى منح الفرصة للاعبين الشباب والصغار الذين يتمتعون بموهبة وإمكانيات عالية، ومن بين جماهير هذه الأندية الذين يترقبون مشاهدة عدد من اللاعبين المميزين، في قطاع الناشئين بناديهم، هم جماهير النادي الأهلي.

5 لاعبين في ناشئين الأهلي ينتظرهم مستقبل واعد

وهناك العديد من اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين بالمارد الأحمر، تترقب الجماهير منحهم الفرصة بشكل كبير مع الفريق الأول ومشاركتهم بشكل كبير رفقة الفريق، للحكم عليه وعلى الموهبة التي يتمتعون بها بشكل كبير، خاصة وأنه من الممكن أن يتم الاعتماد على هؤلاء اللاعبين في حمل راية الفريق خلال السنوات المقبلة.

ومن أبرز اللاعبين الشباب، التي تتوقع جماهير المارد الأحمر، تألقهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، هم: "عمر سيد معوض، بلال عطية، يوسف سيد عبد الحفيظ، حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله".

محمد عبد الله مواليد 2005

لم صاحب ال 19 عامًا، غريبًا على جماهير المارد الأحمر، خاصة في ظل مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة الماضية في أكثر من مباراة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، الذي وصل عددها إلى 4 مباريات.

وشارك عبد الله رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 4 مباريات، بواقع 84 دقيقة، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة فقط.

حمزة عبد الكريم مواليد 2008

وشارك اللاعب الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، خلال مباراة بتروجيت، حينما حل بدلاً من نجم وسط الفريق إمام عاشور في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وانضم اللاعب صاحب ال 17 عامًا إلى النادي الأهلي، في عام 2020، حينما كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط، عن طريق تقدميه في اختبارات الناشئين التي يجريها المارد الأحمر كل عام، يشارك اللاعب في مركز المهاجم.

ويتمتع المهاجم الشاب بقدرات فنية ومهارية كبيرة، مما جعله المهاجم الأساسي لمنتخب مصر مواليد 2008، في تصفيات شمال أفريقيا بالمغرب والتي نجح المنتخب خلالها في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، كما نجح عبد الكريم في تسجيل ثلاثة أهداف خلال مشوار المنتخب في البطولة.

عمر سيد معوض مواليد 2006

اسم عمر سيد معوض هو الأكثر تداولاً وانتشارًا بين جماهير النادي الأهلي، بل وجماهير الكرة المصرية بشكل عام، طوال الفترة الماضية، خاصة في ظل تمتعه بقدرات فنية ومهارية كبيرة، جعلت الكثيرون يتوقعون له مشوار كبير في كرة القدم.

ويبلغ عمر معوض نجل نجم الأهلي السابق سيد معوض من العمر 19 عامًا، انضم إلى الفريق حينما كان في التاسعة من عمره ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلن فريق ريال بيتيس الإسباني، التعاقد مع اللاعب بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أنه لم يتم انتقال اللاعب حتى الأن، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية في نوفمبر من العام الماضي 2020، لتكون هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة، بعدما عانى منها في سبتمبر من عام 2023 أيضًا، يخوض اللاعب حاليًا برنامجه التأهيلي والعلاجي داخل الأهلي للتخلص من الإصابة.

بلال عطية مواليد 2008

تردد اسم اللاعب صاحب الـ 17 عامًا كثيرًان خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ما تم تداوله في شهر يناير الماضي، بوجود اهتمام من قبل برشلونة الإسباني، لطلب اللاعب لقضاء فترة معايشة في أكاديمية لاماسيا الخاصة بالفريق، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية بهذا الشأن حتى الأن.

ويتوقع الكثير من المتابعين مسيرة كبيرة للاعب صاحب الـ17 عامًا، للموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب الذي يشغل مركز الوسط المهاجم، الذي ظهر بقوة رفقة منتخب مصر مواليد 2008، التي توج بها المنتخب وتأهل إلى أمم أفريقيا.

وشارك اللاعب صاحب ال 17 عاما، مع منتخب مصر تحت 17 عامًان في 12 مباراة بشكل عام ما بين ودية ورسمية، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

يوسف سيد عبد الحفيظ مواليد 2005

يتمنى الكثير من عشاق النادي الأهلي، أن يسير يوسف نجل سيد عبد الحفيظ لاعب الفريق الأهلي السابق، والذي يبلغ من العمر 20 عامًا، على خطى والده والذي يعد أحد أهم اللاعبين في تاريخ المارد الأحمر، على الرغم من اختلاف المراكز بين الأب والأبن

ويجيد يوسف المشاركة في مركز الظهير الأيمن، فيما كان يلعب والده كجناح أيمن، وتم تصعيد صاحب ال 20 عامًا للفيرق الأول لكرة القدم بالأهلي للمرة الأولى، في موسم 2023-2024، الذي شارك خلاله في 3 مباريات فقط، بواقع 117 دقيقة فقط، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي إلى فريق سيراميكا كليوباترا، بحثا عن فرصة أكبر للمشاركة.

ولعب يوسف رفقة سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي 3 مباريات فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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