رواتب وعقود صفقات الأهلي الجديدة 2025 قبل غلق القيد اليوم

كتب - يوسف محمد:

أجرى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية العديد من الانتدابات، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في مختلف المسابقات والمنافسات، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها في يونيو المقبل.

صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

ووصل عدد صفقات المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، 5 صفقات، وهم مصطفى العش قادمًا من زد، السلوفيني جراديشار من فيهرفار المجري، أحمد رضا من بتروجيت وأشرف بنشرقي من الريان القطري، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه المقرر أن ينضم إلى الفريق بنهاية الموسم.

وكان مصطفى العش، هو أول صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة، لمدة ستة أشهر حتى نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، قادمًا من فريق زد، مع وجود بند أولوية الشراء للمارد الأحمر.

وكلفت صفقة انضمام العش النادي الأهلي، مبلغ 26 مليون جنيه مصر، حيث سيحصل اللاعب على 6 مليون خلال 6 أشهر داخل الفريق، فيما حصل فريق زد على 20 مليون جنيه مقابل الإعارة لمدة ستة أشهر.

نيجيك جراديشار من فيهرفار المجري

وانضم اللاعب السلوفيني، إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فيهرفار المجري، بشكل نهائي لمدة 4 سنوات ونصف، مقابل مليون و200 ألف دولار لصالح النادي المجري.

كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب سيحصل على 700 ألف دولار في الموسم الواحد، بخلاف حصوله على 350 ألف دولار خلال الستة أشهر الأولى له مع الفريق.

أحمد رضا من بتروجيت

ويعد أحمد رضا أحد الصفقات المميزة، التي أبرمها المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ضم الفريق اللاعب صاحب ال 24 عامًا، بشكل نهائي لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من فريق بتروجيت.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن قيمة انتقال اللاعب من بتروجيت إلى الأهلي، كلفت خزينة القلعة الحمراء مبلغ 30 مليون جنيه.

أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر

وفي صفقة قوية لاقت قبول كل الجماهير الأهلوية، انضم النجم المغربي أشرف بن شرقي إلى القلعة الحمراء، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق الريان القطري، ليكون ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ولمدة موسمين ونصف.

محمود تريزيجيه من الريان القطري

وآخر صفقات النادي الأهلي الشتوية حتى الآن هو الإعلان عن التعاقد مع نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من فريق طرابزون سبور التركي لمدة 5 سنوات، مقابل مبلغ مالي مليون و 60 ألف يورو، بالإضافة إلى تنازل اللاعب عن مبلغ 100 ألف يورو لإتمام إنتقاله إلى المارد الأحمر.

وسوف ينضم نجم المنتخب الوطني، إلى الفريق الأحمر، بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل إعارته خلال الفترة الحالية إلى فريق الريان القطري منذ بداية الموسم الحالي، سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق منذ بداية مباريات كأس العالم للأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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