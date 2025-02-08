من سيكون الصفقة الأجنبية المنتظرة للزمالك؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

صفقة الزمالك الأجنبية لا صوت يعلوا عليها خلال الساعات القليلة الماضية داخل القلعة البيضاء ومنصات التواصل الاجتماعي وسيكثر الحديث عن هويتها خلال الساعات المقبلة حتى غلق باب القيد بفترة الانتقالات الشتوية.

صفقات الزمالك الجديدة

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية الجارية، بدأت بالإعلان يوم الأحد الماضي، عن ضم لاعب الوسط المدافع محمود جهاد من نادي فاركو، بجانب ضم مدافع نادي الجونة أحمد حسام.

وتواجد المدافع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب فريق الزمامرة السابق، في مقر نادي الزمالك يوم أمس الجمعة؛ لإنهاء كافة التفاصيل التعاقدية والفحوصات الطبية قبل الإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة لتكون الثالثة للفريق.

وينتظر الجميع الصفقة التي يُقال إنها ستكون بديلة للاعب البولندي ميشالاك في مركز الجناح الأيسر في ظل المفاوضات مع اللاعب الذي انضم لصفوف القلعة البيضاء على سبيل الإعارة من أحد السعودي خلال الانتقالات الصيفية الماضية على قطع الإعارة.

وارتبط اسم الزمالك بأكثر من لاعب نستعرض خلال السطور التالية أبرز ثلاثة وفقًا لتصريحات خاصة من مصادر مُطلعة بنادي الزمالك على سير المفاوضات.

صفقة التونسي أحمد الجفالي

أحمد الجفالي، اتفق معه مسؤولو الزمالك على كافة التفاصيل التعاقدية هو وناديه لإتمام إجراءات ضمه خلال الساعات الحالية؛ إذ سيحصل ناديه التونسي الاتحاد المنستيري حال إتمام الصفقة على مقابل مادي 500 ألف دولار سيتم دفعهم على قسطين الأول 200 ألفًا خلال الفترة الحالية، والثاني في شهر مايو المقبل بقيمة 300 ألف دولار على أن يكون العقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم ويتضمن العقد بند الحصول على 20% من إعادة بيعه مستقبلًا للنادي التونسي.

صفقة الإيفواري كاليب زادي سيري

كاليب زادي سيري كان معروضاً على الزمالك بالفعل وهناك مفاوضات مع اللاعب صاحب الـ 25 عاماً لبحث إمكانية ضمه حال رحيل ميشالاك ولكن لم يتم التواصل لاتفاقات مادية بعد.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى اليوم السبت 8 فبراير 2025.

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية، تم مد فترته من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى يوم 28 فبراير الجاري، لكن يعمل مسؤولو نادي الزمالك على إنجاز الصفقات قبل موعد إغلاق القيد المحلي حتى يتسنى له قيد الصفقات بقائمته المشارك بها ببطولة الكونفدرالية الأفريقي.