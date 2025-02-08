نتائج مباريات الجمعة 7 فبراير
اقيمت يوم أمس الجمعة العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة نستعرض نتائجها خلال السطور التالية
نتائج مباريات الدوري المصري
حرس الحدود 1 - 0 إنبي
سموحة 0 - 1 بيراميدز
الزمالك 2 - 0 الإسماعيلي
طلائع الجيش 0 - 0 الجونة
نتائج مباريات الدوري الإسباني
رايو فاييكانو 1 - 0 بلد الوليد
نتائج مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ 3 - 0 فيردر بريمن
نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد 2 - 1 ليستر سيتي
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
نانت 0 - 2 بريست
باريس سان جيرمان 4 - 1 موناكو
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
كومو 1 - 2 يوفنتوس
نتائج مباريات الدوري السعودي
العروبة 4 - 2 الوحدة
النصر 3 - 0 الفيحاء
أهلي جدة 2 - 0 الفتح
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