نتائج مباريات الجمعة 7 فبراير

اقيمت يوم أمس الجمعة العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة نستعرض نتائجها خلال السطور التالية

نتائج مباريات الدوري المصري

حرس الحدود 1 - 0 إنبي

سموحة 0 - 1 بيراميدز

الزمالك 2 - 0 الإسماعيلي

طلائع الجيش 0 - 0 الجونة

نتائج مباريات الدوري الإسباني

رايو فاييكانو 1 - 0 بلد الوليد

نتائج مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ 3 - 0 فيردر بريمن

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد 2 - 1 ليستر سيتي

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نانت 0 - 2 بريست

باريس سان جيرمان 4 - 1 موناكو

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

كومو 1 - 2 يوفنتوس

نتائج مباريات الدوري السعودي

العروبة 4 - 2 الوحدة

النصر 3 - 0 الفيحاء

أهلي جدة 2 - 0 الفتح

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