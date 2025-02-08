"ديربي مدريد ودوري مصري".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت، العديد من المباريات والمواجهات نستعرضها بالقنوات الناقلة خلال السطور التالية:
مواعيد مباريات الدوري المصري
05:00 ـ الاتحاد vs المصري ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
07:00 ـ البنك الأهلي vs زد ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
03:00 ـ سيلتا فيجو vs ريال بيتس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD
05:15 ـ أتلتيك بلباو VS جيرونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD
07:30 ـ لاس بالماس VS فياريال ـ القناة الناقلة: :بي إن سبورت 3 HD
10:00 ـ ريال مدريد VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
02:15 ـ ليدز يونايتد VS ميلوول
02:15 ـ ليتون أورينت VS مانشستر سيتي
05:00 ـ ساوثهامبتون VS بيرنلي
05:00 ـ إيفرتون VS بورنموث
07:45 ـ بيرمنجهام VS نيوكاسل
10:00 ـ برايتون VS تشيلسي
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
04:00 ـ هيلاس فيرونا VS أتالانتا ـ القناة الناقلة: starz play app
07:00 ـ إمبولي vs ميلان القناة الناقلة: starz play app
09:45 ـ تورينو جنوى القناة الناقلة: starz play app
مواعيد مباريات الدوري السعودي
03:55 ـ الخلود vs الرياض
05:40 ـ الأخدود vs الاتفاق
07:00 ــ ضمك vs الهلال
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