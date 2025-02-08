تقام اليوم السبت، العديد من المباريات والمواجهات نستعرضها بالقنوات الناقلة خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري المصري

05:00 ـ الاتحاد vs المصري ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

07:00 ـ البنك الأهلي vs زد ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

03:00 ـ سيلتا فيجو vs ريال بيتس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

05:15 ـ أتلتيك بلباو VS جيرونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

07:30 ـ لاس بالماس VS فياريال ـ القناة الناقلة: :بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ ريال مدريد VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

02:15 ـ ليدز يونايتد VS ميلوول

02:15 ـ ليتون أورينت VS مانشستر سيتي

05:00 ـ ساوثهامبتون VS بيرنلي

05:00 ـ إيفرتون VS بورنموث

07:45 ـ بيرمنجهام VS نيوكاسل

10:00 ـ برايتون VS تشيلسي

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

04:00 ـ هيلاس فيرونا VS أتالانتا ـ القناة الناقلة: starz play app

07:00 ـ إمبولي vs ميلان القناة الناقلة: starz play app

09:45 ـ تورينو جنوى القناة الناقلة: starz play app

مواعيد مباريات الدوري السعودي

03:55 ـ الخلود vs الرياض

05:40 ـ الأخدود vs الاتفاق

07:00 ــ ضمك vs الهلال

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