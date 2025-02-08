"أمور شخصية مع كولر".. يوسف أيمن يوضح سبب صعوبة تجربته مع الأهلي

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري عن انتمائه الكروي خلال رده على تعليق مشجع زملكاوي له عبر منصة إكس.

وأعاد المهندس نجيب ساويرس نشر تدوينة لأحد المعجبين قد التقط صورة معه ونشرها عبر حسابه بمنصة إكس يُشيد بتواضعه، ليرد أحد متابعي رجل الأعمال المصري بقوله:"حقيقي يا هندسة أنت محترم بس مزعل الزمالكوية منك ليه؟".

ليرد رجل الأعمال نجيب ساويرس ضاحكاً بقوله:"علشان أنا أهلاوي".

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

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