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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)

01:05 ص السبت 08 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي؟ (كوميك)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك بهدفين نظيفين على ضيفه الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

وتطرق رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمقارنة بين لاعب خط الوسط الجديد للزمالك محمود جهاد وزميله دونجا، بجانب التطرق لاحتفال دونجا وتشبيه باحتفالات نظيره في الأهلي إمام عاشور والحالات التحكيمية باللقاء.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ورفع الفوز رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 23 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك أمام الإسماعيلي بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

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الزمالك ضد الإسماعيلي نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي نتيجة مبارة الزمالك الزمالك والإسماعيلي
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