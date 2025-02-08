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"تنافس ثلاثي".. شوبير يكشف الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام المصري

12:41 ص السبت 08 فبراير 2025
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مقدم البرامج الحالي، اقتراب الاتحاد المصري لكرة القدم، من الإعلان عن اسم الخبير التحكيمي، الذي سيتولى إدارة لجنة الحكام بالاتحاد المصري.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "ماسيمو بوساكا خبير التحكيم الدولي يصل القاهرة بعد قليل، 3 خبراء أجانب مرشحين لإدارة لجنة التحكيم في مصر إيطالي، إسباني، كولومبي والإعلان عن الاسم النهائي قريب جدا جدا جدا".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون التحكيم، لحين استقدام خبير تحكيم أجنبي.

وتضم لجنة التحكيم الحالية، كلاً من، وجيه أحمد، جهاد جريشة، هشام صلاح، فهيم عمر، بالإضافة إلى عزب حجاج.

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