الزمالك يفشل في خطف هدف الأهلي السابق

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كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات الزمالك للتعاقد مع الجناج الشاب الجنوب أفريقي ريليبوهيلي موفوكينج بصفوف أورلاندو بايرتس في بلاده.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن المفاوضات انتهت بالفشل بين الناديين؛ لعدم التواصل لاتفاق بخصوص المقابل المادي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم الأهلي باللاعب الجنوب أفريقي صاحب الـ 20 عاماً خلال الأيام القليلة الماضية للتعاقد معه.

موفوكينج تم تصعيده للفريق الأول بنادي أورلاندو بايرتس بالموسم الماضي 2023/24 ما أهله للانضمام إلى المنتخب الجنوب أفريقي في يونيو 2024.

أرقام موفوكينج مع أورلاندو بايرتس

اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية حالياً 1.2 مليون يورو كان قد شارك مع أورلاندو بايرتس بموسم 23/24 بـ 38 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

الجناح الأيسر الدولي شارك بقميص أورلاندو بايرتس خلال الموسم الجاري بـ 28 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11 خلال 2390 دقيقة لعب.

أرقام موفوكينج مع منتخب جنوب أفريقيا

وشارك اللاعب كذلك لمدة 75 دقيقة بقميص المنتخب الجنوب أفريقي بواقع 5 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

صفقات الزمالك الشتوية

الزمالك كان قد أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التعاقد بصورة رسمية مع لاعب خط الوسط محمود جهاد قادماً من صفوف فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة.

غلق باب الانتقالات الشتوية

ومن المقرر أن يُعلم باب الانتقالات الشتوية بمصر مع نهاية اليوم السبت 8 فبراير.

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