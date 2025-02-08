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إمام عاشور الأهلي أم الزمالك.. من الأفضل (إحصائيات)

08:19 ص السبت 08 فبراير 2025
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    إمام عاشور لاعب الزمالك
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    إمام عاشور بقميص الزمالك
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    إمام عاشور بقميص الزمالك
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    إمام عاشور
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كتبت-هند عواد:

رغم المستوى الذي يقدمه إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، إلا أنه يوجد خلاف بين جماهير القطبين، بشأن عدم تقديم اللاعب المستوى الذي ظهر به مع فريقه السابق الزمالك.

وكان إمام عاشور لاعبا في الزمالك، خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى يناير 2023، عندما انضم إلى ميتلاند الدنماركي، قبل أن يرتدي قميص الأهلي في يوليو 2023.

أرقام إمام عاشور مع الزمالك

خلال المدة التي قضاها إمام عاشور مع الزمالك، لعب 102 مباراة، وساهم خلال تلك الفترة بـ 26 هدفا، سجل 15 هدفا وصنع 11 آخرين.

وحصد إمام عاشور 5 بطولات مع الزمالك، 2 دوري مصري، 2 كأس مصر، إضافة إلى بطولة السوبر المصري.

أرقام إمام عاشور مع الأهلي

لعب إمام عاشور 69 مباراة مع النادي منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2023، وساهم خلال تلك الفترة بـ36 هدفا، سجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

وحصد إمام عاشور 5 بطولات مع الأهلي، لقب دوري مصري، لقب كأس مصر، 2 السوبر المصري، إضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا.

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