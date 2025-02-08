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من ناشئين الأبيض لقميص الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة شقيق زوجة إمام عاشور مع الزمالك

08:14 ص السبت 08 فبراير 2025
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كتبت-هند عواد:

أثار ياسين حافظ ناشئ الزمالك السابق (فريق مواليد 2005) وشقيق زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعدما أعلن الأخير انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ونشر إمام عاشور صورة ياسين حافظ من تدريبات الأهلي وهو يقبل شعار النادي، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مبروك يا حبيبي وإن شاء الله مستنيك تكسر الدنيا، ياسين حافظ أهلاوي".

بداية أزمة ياسين حافظ مع الزمالك

كان ياسين حافظ لاعبا في صفوف الزمالك، حتى نشر صورته مع إمام عاشور لاعب الأبيض السابق، بعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، وكتب: "أحسن لاعب في أفريقيا والله"، مما تسبب في غضب جماهير القلعة البيضاء.

بعدها نشر إمام عاشور صورته مع ياسين، وعلق برموز تعبيرية لنسر الأهلي والساعة الرملية، وبعدها غادر اللاعب صفوف الزمالك.

ومنذ ذلك الحين، تسبب ياسين حافظ في غضب جماهير الزمالك في أكثر من مناسبة، فظهر مع إمام عاشور أثناء الاحتفال بدرع الدوري المصري الموسم الماضي.

كما نشر صورته بقميص النادي الأهلي، بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري الماضي على حساب الزمالك، وذلك على أنغام "من زمان وحب الأهلي في دمي».

تعليق ياسين حافظ على أزمته مع الزمالك

وكشف ياسين حافظ تفاصيل أزمته مع الزمالك، وقال في تصريحات عبر قناة المحور: "قدمت طلب للحصول على استغناء من الزمالك، في الأسبوع الأول المعاملة كانت جيدة بعدها جعلوني أتدرب من الاختبارات وفي مركز ليس مركزي".

وأضاف: "عندما لعبنا مع الفريق الأول سجلت فيهم هدفا وجوميز تحدث عني بشكل جيد، ليخبرني عبد الواحد السيد مدير الكرة أنه سيتم توقيع عقد معي، لكنه تهرب مني، وراتبي مع الزمالك كان 600 جنيه شهريا، ومعي في الفريق يحصلون على 40 ألف جنيه شهريا".

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