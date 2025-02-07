مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
16:00

المصري

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليتون أورينت

- -
14:15

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"وقت هدف أفشة مكنتش قادر أجري".. علي معلول يروي ذكرياته عن مباراة القرن

11:49 م الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    على معلول (3)_1
  • عرض 25 صورة
    على معلول (2)_1
  • عرض 25 صورة
    على معلول (2)
  • عرض 25 صورة
    على معلول (1)_1
  • عرض 25 صورة
    على معلول (4)_1
  • عرض 25 صورة
    على معلول (1)
  • عرض 25 صورة
    على معلول (3)
  • عرض 25 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 25 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (11)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (9)
  • عرض 25 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول ومارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    أليوم يدانج وعلي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 25 صورة
    التونسي علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة نهائي أفريقيا عام 2020، هى المباراة الأهم بالنسبة له طوال مشواره الكروي.

وقال معلول في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "مباراة نهائي أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك "مباراة القرن"، هى المباراة الأهم في مسيرتي والأهم في حياتي، عملنا كل شئ بشكل سليم وصحيح في هذه المباراة".

وأضاف: "مباراة نهائي أفريقيا عام 2020، هى أكثر مباراة كنت راضي عليها، خاصة وأننا عملنا كل حاجه صح في اللقاء من الناحية الدفاعية والهجومية".

واختتم معلول تصريحاته: "وقت هدف قفشة، مكنش قادر أجري ولكن عقب تسجيل الهدف، انطلقت بقوة تجاه قفشة للاحتفال معه".

ويذكر أن الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بمشاركة علي معلول في اللقاء.

أقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على سموحة

الزمالك يقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول النادي الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا نهائي القرن الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان