"غرامة كبيرة".. أول رد رسمي من الزمالك على طرد ناصر ماهر بمباراة الإسماعيلي

كتب - يوسف محمد:

أكد علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة نهائي أفريقيا عام 2020، هى المباراة الأهم بالنسبة له طوال مشواره الكروي.

وقال معلول في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "مباراة نهائي أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك "مباراة القرن"، هى المباراة الأهم في مسيرتي والأهم في حياتي، عملنا كل شئ بشكل سليم وصحيح في هذه المباراة".

وأضاف: "مباراة نهائي أفريقيا عام 2020، هى أكثر مباراة كنت راضي عليها، خاصة وأننا عملنا كل حاجه صح في اللقاء من الناحية الدفاعية والهجومية".

واختتم معلول تصريحاته: "وقت هدف قفشة، مكنش قادر أجري ولكن عقب تسجيل الهدف، انطلقت بقوة تجاه قفشة للاحتفال معه".

ويذكر أن الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بمشاركة علي معلول في اللقاء.

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