"غرامة كبيرة".. أول رد رسمي من الزمالك على طرد ناصر ماهر بمباراة الإسماعيلي

كتب - يوسف محمد:

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح، مدة العقوبة المقرر توقيعها على نجم نادي الزمالك ناصر ماهر، بعد طرده بشكل مباشر خلال مباراة الإسماعيلي اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان ناصر ماهر قام بالتعدي على لاعب النادي الإسماعيلي محمد نصر، بدون كرة في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

عامر العمايرة يكشف عقوبة ناصر ماهر بعد الطرد

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "مدة إيقاف ناصر ماهر طبقًا للائحة ستصل إلى 3 مباريات، بسبب تعديه على لاعب الإسماعيلي دون كرة".

وأضاف: "عقوبة ماهر ثلاثة مباريات فقط، حال تكرارها مرة أخرى ستصل إلى 4 مباريات، فيما تصل العقوبة إلى 5 مباريات، حال تكرر نفس الخطأ للمرة الثالثة هذا الموسم".

ويذكر أن نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري.

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