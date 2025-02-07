أول نجم يغيب عن مباراة الأهلي والزمالك

تأكد غياب نجم نادي الزمالك ناصر ماهر عن مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك بعد تعرضه للطرد المباشر خلال مباراة الإسماعيلي.

عقوبة ناصر ماهر المحتملة بعد طرده أمام الإسماعيلي

وتنص لائحة العقوبات في رابطة الأندية على أن الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة (بالركل أو بالرأس أو اللكم) مع وجود تقرير من حكم المباراة أو مراقب المباراة ستكون العقوبة من 3 إلى 5 مباريات.

طرد ناصر ماهر بمباراة الزمالك والإسماعيلي

وكان ناصر ماهر قد تعرض للطرد بعد قرابة 20 دقيقة من مشاركته خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري، مشاهدة اللقطة التي تسببت في الطرد.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

مباريات الأهلي والزمالك قبل القمة

وينتظر الزمالك على الجانب الآخر مواجهتين أمام فاركو يوم الثلاثاء 11 فبراير بالجولة 13 وبتروجت يوم الأحد 16 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة 14.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين قبل مواجهة الزمالك؛ إذ سيستضيف نظيره غزل المحلة مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير على أن يحل ضيفاً يوم الأحد 16 من الشهر ذاته على نظيره الإسماعيلي.

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