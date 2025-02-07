أول تعليق من فرج عامر بعد أحداث مباراة سموحة وبيراميدز

كتب - يوسف محمد:

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري.

وشهدت مباراة بيراميدز وسموحة، الكثير من الجدل التحكيمي واعتراضات كبيرة من قبل لاعبي نادي سموحة وجهازهم الفني.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله".

وكان نادي بيراميدز، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".





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