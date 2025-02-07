كتب ـ رامي بشاي:

كشف مدير الكرة بنادي الزمالك، عبد الواحد السيد، موقفهم من اللاعب ناصر ماهر بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه ونظيره الإسماعيلي.

وأشار عبدالواحد السيد، خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر وفقاً للائحة الفريق، مشددًا على تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق.

طرد ناصر ماهر بمباراة الزمالك والإسماعيلي

وكان ناصر ماهر قد تعرض للطرد بعد قرابة 20 دقيقة من مشاركته خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري بعد مشادة كلامية مع لاعب الإسماعيلي محمد نصر.

وتطورت المشادة الكلامية لاعتداء باليد من لاعب الزمالك على رأس لاعب الدراويش ليُشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة للاعب.

وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى للاعب الزمالك صاحب الـ 27 عامًا بالموسم الجاري 2024/25 الذي لم يحصد خلاله سوى على بطاقة صفراء واحدة خلال 9 مباريات حاضها بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وهي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة اللاعب التي شهدت تمثيله أندية الأهلي، بتروجت، سموحة ومودرن سبورت.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها ناصر ماهر مع الزمالك منذ 19 ديسمبر 2024 بعدما أبعدته الإصابة عن المشاركة مع الفريق.

نتيجة مباراة الزمالك و الإسماعيلي في الدوري

الزمالك قد فاز بثنائية نظيفة على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

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