أول تعليق من جروس بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

كتب - يوسف محمد:

أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وقال جروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد أول 20 دقيقة، بعد تسجيل هدف التقدم تراجعنا وتأخرنا أكثر من اللازم، في الشوط الثاني بعد ضغط النادي الإسماعيلي ولكنني سعيد بالنتيجة وتحقيق الفوز".

وأضاف: "المباراة كانت عصيبة بشكل كبير في آخر 10 دقائق، لكن الأمور أصبحت أفضل بعد تسجيل دونجا الهدف الثاني للفريق".

وتابع: "محمود جهاد وأحمد حسام قدما مباراة مميزة، في ظل مشاركتهما الأولى مع الفريق، جهاد اشتكى من بعض الآلام في الظهر في ظل المجهود الكبير الذي قدمه".

وواصل: "لم أتواصل مع ناصر ماهر بعد طرده في اللقاء، والطرد أثر علينا بشكل كبير و سأجتمع مع اللاعب غدًا لمعرفة ما حدث".

واختتم جروس تصريحاته: "الميركاتو لم ينتهي حتى الآن بالنسبة للزمالك، نبحث عن التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق".

ويذكر أن نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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