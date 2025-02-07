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اللقطة التي تسببت في طرد ناصر ماهر بمباراة الزمالك والإسماعيلي (فيديو)

10:14 م الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبد الله السعيد وناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    احتفال ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر رقم 22
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر لاعب الزمالك
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شهدت مباراة الزمالك ونظيره الإسماعيلي طرد لاعب الأول ناصر ماهر بعد مشاركته بقرابة 20 دقيقة.

وظهر ناصر ماهر في لقطة وهو في مشادة كلامية مع لاعب الإسماعيلي محمد نصر قبل أن يعتدي لاعب الزمالك باليد على رأس لاعب الدراويش ليُشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة للاعب.

مشوار ناصر ماهر مع الزمالك بموسم 2024/25

وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى للاعب الزمالك صاحب الـ 27 عامًا بالموسم الجاري 2024/25 الذي لم يحصد خلاله سوى على بطاقة صفراء واحدة خلال 9 مباريات حاضها بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وهي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة اللاعب التي شهدت تمثيله أندية الأهلي، بتروجت، سموحة ومودرن سبورت.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها ناصر ماهر مع الزمالك منذ 19 ديسمبر 2024 بعدما أبعدته الإصابة عن المشاركة مع الفريق.

نتيجة مباراة الزمالك و الإسماعيلي في الدوري

الزمالك قد فاز بثنائية نظيفة على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

وسجل لفريق الزمالك خلال المباراة كلاً من مصطفى شلبي بالدقيقة 18 ونبيل عماد دونجا بالدقيقة 09+9.

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طرد ناصر ماهر ناصر ماهر نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي مباراة الزمالك اليوم
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